Русским есть о чем беспокоиться: Раймонд Кальюлайд о новом коалиционном договоре

Общественность несколько недель убеждали: ничего ведь ужасного с этой EKRE не случится, вот дождитесь коалиционного договора, это будет очень хороший документ. Увы, я в этом договоре не вижу никакого плана сделать Эстонию могущественнее. Не вижу я и никаких планов по увеличению доходов, зарплат и пенсий людей.

Однако в договоре можно найти опасный популизм в виде узаконивания всенародных голосований и инициатив, а также желание дискриминировать живущие в Эстонии сексуальные меньшинства. Для живущих в бедности пожилых этот договор не предлагает никаких конкретных решений и сформулирован очень общо.

Русскую общину должно обеспокоить отсутствие четких формулировок относительно будущего языка обучения в школах. Выглядит так, что решили все же перейти на эстоноязычное образование, но письменно прямо об этом не говорят.

Очень круглый текст

В целом это очень обтекаемый договор. «Считаем необходимым», «считаем важным», «проанализируем». Эти пункты можно было свободно выкинуть из договора. Было бы больше содержания на количество букв.

Но, видимо, до как можно большего количества целевых групп пытались донести: «видите, мы о вас подумали». Но столь расплывчатые формулировки, конечно, означают, что каждый сможет истолковать их так, как хочет.

«Отечество» и EKRE получили много, Центристская партия - поразительно мало

Что касается обещаний, то и «Отечество», и EKRE закрепили в договоре большие и важные вещи. В случае центристов этого незаметно.

Однополые семьи, переезжайте в Канаду

EKRE получит возможность навсегда закрепить, что в Эстонии никогда никаких других семей, помимо гетеросексуальных, не признают равными перед законом. Это впишут в Конституцию.

II пенсионная ступень уйдет

«Отечество» в плане второй пенсионной ступени получила все, о чем мечтала (точнее, о чем мечтали спонсоры этой партии). Вторую пенсионную ступень разрушат, не предложив ничего разумного взамен.

Роста пенсий на 100 евро не будет

Внеочередного пенсионного роста на 100 евро не будет. В договоре написано, что попытаются поднять пенсии во внеочередном порядке, но на сколько и когда - не уточняется. Центристская партия ведь все лето по всей Эстонии собирала подписи о повышении пенсий на 100 евро.

Неясность в отношении русских школ

Единственное, что, видимо, пытаются преподнести как победу, заключается в том, что в договоре прямо не прописано, что русскоязычные школы перейдут на эстонский язык обучения. Но там не написано и обратного.

Я не совсем понимаю, что означает предложение: «Разработаем план по развитию образования на эстонском языке, позволяющий детям продолжить свое обучение на эстонском языке». Звучит немножечко как переход на эстонский язык обучения, но нужно подождать, как истолкуют это участники коалиции.

Пустые слова о сплоченном обществе

Договор начинается с прекрасных слов о том, что в Эстонии «уважают всех живущих в Эстонии людей, их взгляды и мнения», цель правительства «представлять всех жителей Эстонии», поощряется «сплоченное, заботящееся и терпимое общество», «решительно осуждаются проявления межнациональной вражды, антисемитизм и риторика, раскалывающая общество».

Эти слова, конечно, ничего не стоят. Лидеры EKRE действовали против этих принципов и ценностей перед выборами и никак не изменили свою риторику и ценности. Можно предположить, что перед референдумом, касающимся брака, мы увидим типичное разжигание ненависти.

Есть и пара хороших вещей: нулевой бюджет и велосипедные дорожки

Конечно, в договоре есть и хорошие пункты. Внесена идея об основательной ревизии бюджета или об идее нулевого бюджета, решено отменить бестолковый запрет на политическую наружную рекламу, декларируется желание перейти на более зеленую экономику.

Интересно и то, что в новом договоре не упоминается конкретно Горхолл, хотя он был в договоре прежнего правительства Ратаса, и работа по его реставрации как бы идет. По какой-то причине от упоминания в договоре конкретно этого проекта отказались. В EKRE ранее очень резко критиковали получивший международные архитектурные премии Горхолл, как «ужасное страшилище».