Вс, 7.04.2019
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  • В Тарту на перекрестке столкнулись автомобили: пострадали женщина и ее шестилетний ребенок

В Тарту на перекрестке столкнулись автомобили: пострадали женщина и ее шестилетний ребенок

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня в 17.40 в Центр тревоги сообщили об аварии в Тарту на перекрестке улиц Аардла и Лемматси, передает Tartu Postimees.

Аварийный полицейский Рандо Йыэметс пояснил, что, по первоначальным данным, несчастный случай произошел, когда в Volkswagen, ехавший по улице Аардла и ждавший возможности повернуть налево, сзади врезалась Toyota.

Находившуюся за рулем Toyota 25-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка доставили в больницу для проверки здоровья. 74-летняя женщина за рулем Volkswagen была одна в машине, она не пострадала. Оба водителями были трезвыми. Йыэметс подчеркнул, что водитель всегда должен следить за движением, чтобы при необходимости хватило времени отреагировать.

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