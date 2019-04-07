В Тарту на перекрестке столкнулись автомобили: пострадали женщина и ее шестилетний ребенок

Аварийный полицейский Рандо Йыэметс пояснил, что, по первоначальным данным, несчастный случай произошел, когда в Volkswagen, ехавший по улице Аардла и ждавший возможности повернуть налево, сзади врезалась Toyota.

Находившуюся за рулем Toyota 25-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка доставили в больницу для проверки здоровья. 74-летняя женщина за рулем Volkswagen была одна в машине, она не пострадала. Оба водителями были трезвыми. Йыэметс подчеркнул, что водитель всегда должен следить за движением, чтобы при необходимости хватило времени отреагировать.