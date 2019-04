В Каламая закроют на реконструкцию два детских сада

Pärnu lasteaia Kelluke terviseprojekti „Nutikalt terve“ raames möödus veebruarikuine tervisenädal „Nutikäsi“, mille peamiseks eesmärgiks oli pöörata laste tähelepanu sellele, kui tähtsad on inimese elus tema käed ja kui palju huvitavat ja kasulikku saame me teha, et käed oleksid terved.

ФОТО: Erakogu