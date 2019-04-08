В Каламая закроют на реконструкцию два детских сада

По словам главы административного отдела Департамента образования Таллинна Анти Сиркеля, детский сад Kelluke на улице Уус-Каламая и детский сад Maasikas на улице Васара построены по типовому проекту середины прошлого века, и их пространственное решение и инженерные системы не соответствуют современным требованиям, сообщил новостной портал rus.err.ee.

По словам Сиркеля, стратегия департамента предусматривает, что во всех детских садах до их реконструкции будут проводиться насущно необходимые ремонтные работы.