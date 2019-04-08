В Каламая закроют на реконструкцию два детских сада

Таллинн планирует демонтировать крупнейший в микрорайоне Каламая детский сад Kelluke, чтобы построить на его месте новое здание, а также реконструировать детский сад Maasikas. На время строительных работ детей перераспределят в другие детские сады в этом районе.
По словам главы административного отдела Департамента образования Таллинна Анти Сиркеля, детский сад Kelluke на улице Уус-Каламая и детский сад Maasikas на улице Васара построены по типовому проекту середины прошлого века, и их пространственное решение и инженерные системы не соответствуют современным требованиям, сообщил новостной портал rus.err.ee.
По словам Сиркеля, стратегия департамента предусматривает, что во всех детских садах до их реконструкции будут проводиться насущно необходимые ремонтные работы.
Из реконструируемых дошкольных учреждений детей перераспределят в приоритетном порядке в другие детские сады, которые окончательно определят за год до начала строительных работ.