Март Хельме: экономика должна быть основана на интеллекте, а не на рабском труде

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) и вероятный следующий министр внутренних дел Март Хельме не верит утверждениям предпринимателей о дефиците рабочей силы в Эстонии и необходимости ввозить работников из-за границы, передает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Наши специалисты из-за низкой зарплаты уезжают из Эстонии, потому что многие из них вообще отказываются работать за такую зарплату, и среди таких людей постепенно начинается деклассирование. Вместе с тем работодатели либо не хотят, либо не могут платить нашим людям нормальную зарплату, и затаскивают к нам, по сути, рабскую рабочую силу», - сказал Хельме в ответ на вопрос о том, почему ему не нравится, что эстонские предприниматели пользуются арендованной иностранной рабочей силой.
По словам председателя EKRE, приоритетом является не экономика, а нация и национальное государство. «Когда национальное государство разрушается какой-то арендуемой рабочей силой, нелегальной рабочей силой, рабской рабочей силой, мы с этим не согласны», - заявил Хельме, подчеркнув, что это вопрос экономической политики и демографии, к которому нельзя подходить просто так, что «у меня нет рабочих рук, мне негде их взять».