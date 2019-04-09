Март Хельме: экономика должна быть основана на интеллекте, а не на рабском труде

«Наши специалисты из-за низкой зарплаты уезжают из Эстонии, потому что многие из них вообще отказываются работать за такую зарплату, и среди таких людей постепенно начинается деклассирование. Вместе с тем работодатели либо не хотят, либо не могут платить нашим людям нормальную зарплату, и затаскивают к нам, по сути, рабскую рабочую силу», - сказал Хельме в ответ на вопрос о том, почему ему не нравится, что эстонские предприниматели пользуются арендованной иностранной рабочей силой.