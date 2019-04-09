Шоковое наказание: злостный дорожный хулиган остался без прав, машины и свободы

Днем 6 апреля патруль заметил в Тартумаа в волости Эльва Audi с подозрительным стилем вождения. Полицейские остановили автомобиль и проверка водителя показала, что он употреблял алкоголь. 52-летнего водителя отстранили от вождения и доставили в арестный дом ждать суда.

Капитан полиции Лыунаской префектуры Анита Пейпонен сказала, что задержанный и раньше попадал в поле зрения полиции. «К сожалению, прежние наказания не достигли своей цели, поэтому было решено ходатайствовать об аресте мужчины и конфискации автомобиля. Полиция продолжает работать ради того, чтобы передвижение на наших дорогах стало безопасным и, если для этого потребуется применять суровые методы, будем делать и это», - сказала Пейпонен, добавляя, что только в Тартумаа в этом году уже было конфисковано 11 автомобилей пьяных водителей.

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юри Виссака, по требованию прокуратуры суд, как правило, конфискует у неоднократно попадавшихся за рулем пьяных водителей их автомобили и в качестве дополнительного наказания забирает водительские права. «Согласно закону, все неоднократно попадавшиеся в нетрезвом состоянии водители должны какое-то время провести в тюрьме. Это убирает нарушителей ПДД с опасными привычками с улиц и дает им время подумать о своем выборе и жизни – вероятно, минимум некоторые из них решат заняться своей проблемой с алкоголем», - сказал прокурор.

Вчера 52-летнего нарушителя за неоднократное вождение в нетрезвом виде в ходе договорного производства приговорили к девяти месяцам тюрьмы, из которых сразу придется провести за решеткой семь дней. Остальной срок не придется отбывать в тюрьме, если в течение года и шести месяцев испытательного срока он не совершит новое преступление. В качестве дополнительного наказания у него забрали права на полгода и конфисковали его автомобиль, как средство совершения преступления.