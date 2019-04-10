Аналитик: на рынок недвижимости возвращается оптимизм

В первом квартале количество сделок как в Таллинне, так в Тарту и Пярну по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось. В марте этого года на рынке квартир в Эстонии было совершено 1979 сделок купли-продажи.

«По сравнению с февралем количество сделок было даже на 20 процентов больше, чем обычно, несмотря на сезонные и календарные факторы, но этот темп роста нельзя рассматривать как регулярный», - объяснил аналитик Arco Vara Михкель Элисте.

По его словам, статистический рост рынка квартир в марте был обусловлен в основном сделками с новыми квартирами в окрестностях Таллина - в основном в волостях Раэ, Саку, Сауэ и Виймси.

Во второй половине прошлого года, когда фондовый рынок колебался, рынок недвижимости замер, ожидая внезапного обвала цен. Однако начало этого года, по словам Элисте, скорее вселяет оптимизм.