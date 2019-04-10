Аналитик: на рынок недвижимости возвращается оптимизм

По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, ситуация на рынке недвижимости внушает некоторый оптимизм.
В первом квартале количество сделок как в Таллинне, так в Тарту и Пярну по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось. В марте этого года на рынке квартир в Эстонии было совершено 1979 сделок купли-продажи.
«По сравнению с февралем количество сделок было даже на 20 процентов больше, чем обычно, несмотря на сезонные и календарные факторы, но этот темп роста нельзя рассматривать как регулярный», - объяснил аналитик Arco Vara Михкель Элисте.
По его словам, статистический рост рынка квартир в марте был обусловлен в основном сделками с новыми квартирами в окрестностях Таллина - в основном в волостях Раэ, Саку, Сауэ и Виймси.
Во второй половине прошлого года, когда фондовый рынок колебался, рынок недвижимости замер, ожидая внезапного обвала цен. Однако начало этого года, по словам Элисте, скорее вселяет оптимизм.
«В большинстве районов Эстонии все еще сохраняется спокойствие, но, учитывая изменения, которые произошли во второй половине прошлого года, ситуация на рынке в начале этого года складывается несколько более позитивно, чем ожидалось», - добавил Элисте.