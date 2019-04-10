Украина ввела «стеклянные» санкции против РФ: к ввозу запрещены банки, бутылки и другая тара

Соответствующее постановление было принято без обсуждения. Под запрет, в частности, попал импорт из России стеклотары, в том числе банок для консервирования, стеклянных бутылок для пищевых продуктов и напитков (как из бесцветного, так и цветного стекла) и другие стеклянные емкости, сообщает NEWSru со ссылкой на «Униан».

По данным Госслужбы статистики Украины, в 2018 году стоимость поставок стеклотары из РФ составила более 8 млн долларов, в два с лишним раза превысив показатель предыдущего года, напоминает РБК.

​Кроме того, под запрет попал импорт из России формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата и смолы, пружин для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), электрической аппаратуры для устройств железнодорожной автоматики и связи и проводников для напряжения более 1 тыс. вольт.

В Совете Федерации РФ сразу же связали новые санкции с ростом национализма на Украине в преддверие президентских выборов. Как заявил сенатор Андрей Климов, «именно выборы подстегивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку».

«Если данная политика продолжится, никто не запретит Москве адекватно реагировать. Киев в этом отношении намного более уязвим», - считает Климов. Однако он отметил, что российская сторона должна проявлять мудрость, поскольку после выборов положение дел может измениться.

Запрет на импорт из России ряда товаров Украина начала вводить в 2016 году. В конце 2018 года правительство Украины продлило до 31 декабря 2019 года действующий запрет на ввоз из России целого ряда товаров - продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), мяса крупного рогатого скота, птицы и свинины, косметических средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование), продукции химической промышленности для сельского хозяйства и проч. Чуть позже в список запрещенных товаров были добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина.

Киев регулярно вводит новые санкции против Москвы, обвиняя во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, в марте под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, «причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса».