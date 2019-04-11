Умерла мать Ангелы Меркель

Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов уважать частную сферу канцлера и ее семьи.

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.

Херлинд Каснер. ФОТО: Annegret Hilse / SVEN SIMON / imago images / Sven Simon

Сообщается, что похороны пройдут в кругу семьи и друзей в городе Темплин, где семья Меркель жила много лет, передает "Интерфакс".

Каснер была учительницей английского языка и латыни; в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин, когда Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города.