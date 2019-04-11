Умерла мать Ангелы Меркель

Умерла мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили в среду, 9 апреля, немецкие СМИ, Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет, передает DW.
Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов уважать частную сферу канцлера и ее семьи.
Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.
Сообщается, что похороны пройдут в кругу семьи и друзей в городе Темплин, где семья Меркель жила много лет, передает "Интерфакс".
Каснер была учительницей английского языка и латыни; в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин, когда Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города.
Канцлер Германии сейчас находится на саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе.