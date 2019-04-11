Чт, 11.04.2019
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Умерла мать Ангелы Меркель

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Ангела Меркель прибыла на саммит ЕС по брекзиту 10 апреля.

ФОТО: ALASTAIR GRANT / AFP

Умерла мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили в среду, 9 апреля, немецкие СМИ, Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет, передает DW.

Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов уважать частную сферу канцлера и ее семьи.

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.

Херлинд Каснер.

ФОТО: Annegret Hilse / SVEN SIMON / imago images / Sven Simon

Сообщается, что похороны пройдут в кругу семьи и друзей в городе Темплин, где семья Меркель жила много лет, передает "Интерфакс".

Каснер была учительницей английского языка и латыни; в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин, когда Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города. 

Канцлер Германии сейчас находится на саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе.

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