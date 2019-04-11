Число пассажиров Elron достигло почти двух миллионов

В первом квартале этого года пассажиры воспользовались поездами Elron более 1,9 млн раз, что на 5 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.
«Число пассажиров выросло практически на всех линиях, на сообщении между крупными городами оно выросло на целую треть», - сообщил директор по продажам и развитию Elron Ронни Конго. В то же время, он отметил, что спрос превышает предложение и увеличение подвижного парка Elron не успевает за ростом числа пассажиров.
В первом квартале люди активнее всего пользовались линией Таллинн-Палдиски, которой пассажиры совершили 354 000 рейсов, за ней следовали линии Таллинн - Тарту (282 000 рейсов) и Таллинн - Рийзипере (278 000 рейсов).
В первом квартале пассажиры активнее всего пользовались поездами Elron в марте, когда они совершили 685 000 рейсов — на 8 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Выручка Elron от продажи билетов в первом квартале составила 4,2 млн евро, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году. В марте выручка от продажи билетов составила рекордную сумму 1 456 000 евро.
AS Eesti Liinirongid — действующее под брендом Elron государственное предприятие, с помощью электрических и дизельных составов предоставляющее услугу общественного транспорта на всех внутригосударственных железнодорожных линиях Эстонии.