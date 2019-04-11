Число пассажиров Elron достигло почти двух миллионов

«Число пассажиров выросло практически на всех линиях, на сообщении между крупными городами оно выросло на целую треть», - сообщил директор по продажам и развитию Elron Ронни Конго. В то же время, он отметил, что спрос превышает предложение и увеличение подвижного парка Elron не успевает за ростом числа пассажиров.

В первом квартале люди активнее всего пользовались линией Таллинн-Палдиски, которой пассажиры совершили 354 000 рейсов, за ней следовали линии Таллинн - Тарту (282 000 рейсов) и Таллинн - Рийзипере (278 000 рейсов).

В первом квартале пассажиры активнее всего пользовались поездами Elron в марте, когда они совершили 685 000 рейсов — на 8 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Выручка Elron от продажи билетов в первом квартале составила 4,2 млн евро, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году. В марте выручка от продажи билетов составила рекордную сумму 1 456 000 евро.