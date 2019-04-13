Сб, 13.04.2019
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Келли Сильдару стала шестикратной чемпионкой мира

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Kelly Sildaru.

ФОТО: EZRA SHAW / AFP

В шведском Кяппене завершился чемпионат мира среди юниоров по лыжному фристайлу. Победу в биг-эйре завоевала эстонская спортсменка Келли Сильдару.

Нашей спортсменке удалось только в последней попытке биг-эйра набрать необходимую для победы сумму баллов, 175,40. обойдя конкуренток из Канады и Великобритании. Первая попытка нашей спортсменке удалась - 92,20 баллов, вторая оказалась провальной и принесла всего 46,60 баллов, отбросив Келли на четвертое место. В заключительной попытке Сильдару набрала 83,20 и вернулась на первую строку, завоевав шестую за карьеру золотую медаль юниорских чемпионатов мира.

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