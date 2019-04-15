Эстонский Bolt может начать работу в Петербурге уже на этой неделе

«Яндекс.Такси», Uber и Gett готовится потеснить европейский сервис заказа такси Bolt (ранее назывался Taxify). Компания уже анонсировала свой выход на рынок Санкт-Петербурга и Москвы на своем сайте еще несколько месяцев назад, но сроки не оглашала.
Об этом пишет «Агентство Бизнес новостей», отмечая, что запрос о дате запуска АБН направляло еще в феврале, но на тот момент Taxify предпочел ничего не рассказывать.
Однако, судя по всему, все это время Bolt активно проводил переговоры с таксопарками. Сейчас несколько игроков этого рынка зазывают водителей, предлагают подключиться к Bolt.
По информации, которую получило АБН, точная дата запуска сервиса в России – 18 апреля (сама компания, напомним, это официально не подтверждает). Водителям обещают различные бонусы, например за 15 поездок с четверга по воскресенье доплатят 1500 рублей, за 30 – 3600 рублей.
Bolt (на тот момент Taxify) был создан в 2013 году в столице Эстонии — Таллинне Маркусом Виллигом. Сейчас это одна из самых быстрорастущих райд-шеринговых платформ в Европе и Африке. Компания получила инвестиции от Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital. Только в 2018 году привлеченные инвестиции составили 175 миллионов долларов.
Услугами Bolt пользуются свыше 25 млн пользователей в более чем 30 странах мира.
В компании трудятся 850 человек, из них порядка 250 — в головном предприятии в Таллинне.
Автомобилями Bolt ежемесячно совершаются миллионы поездок, однако предприятие не уточняет эту цифру, ссылаясь на коммерческую тайну.