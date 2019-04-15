Эстонский Bolt может начать работу в Петербурге уже на этой неделе

Об этом пишет «Агентство Бизнес новостей», отмечая, что запрос о дате запуска АБН направляло еще в феврале, но на тот момент Taxify предпочел ничего не рассказывать.

Однако, судя по всему, все это время Bolt активно проводил переговоры с таксопарками. Сейчас несколько игроков этого рынка зазывают водителей, предлагают подключиться к Bolt.

По информации, которую получило АБН, точная дата запуска сервиса в России – 18 апреля (сама компания, напомним, это официально не подтверждает). Водителям обещают различные бонусы, например за 15 поездок с четверга по воскресенье доплатят 1500 рублей, за 30 – 3600 рублей.

Bolt (на тот момент Taxify) был создан в 2013 году в столице Эстонии — Таллинне Маркусом Виллигом. Сейчас это одна из самых быстрорастущих райд-шеринговых платформ в Европе и Африке. Компания получила инвестиции от Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital. Только в 2018 году привлеченные инвестиции составили 175 миллионов долларов.

Услугами Bolt пользуются свыше 25 млн пользователей в более чем 30 странах мира.

В компании трудятся 850 человек, из них порядка 250 — в головном предприятии в Таллинне.