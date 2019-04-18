Эстонский спорт постигла невосполнимая утрата

Во вторник на 76-м году жизни скончался один из лучших шашистов Эстонии, а также пропагандист спорта, Арво-Юри Рист, передает Postimees.
Президент союза шашек Эстонии Тармо Тульва сообщил, что известие о смерти Арво Риста стало для всех большой неожиданностью: только недавно, 3 апреля Рист праздновал свой 75-летний юбилей, а также участвовал в чемпионате страны по русским шашкам, а спустя неделю вместе с учениками с Хийумаа - в молодежном чемпионате Эстонии.
Арво Рист - многократный чемпион по шашкам, представлял Эстонию на различных турнирах и был уважаемым тренером и ментором. Рист не ограничивался только шашками. На Хийумаа он занимался волейболом, легкой атлетикой, ориентированием и настольным теннисом.