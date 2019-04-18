Вице-мэром Таллинна стала Бетина Бешкина

На состоявшемся в четверг заседании Таллиннского горсобрания утвержден новый состав горуправы: вице-мэры Андрей Новиков, Калле Кландорф, Эха Вырк, Вадим Белобровцев и Айвар Рийсалу сохранили свои посты новым вице-мэром, отвечающим за социальную сферу, стала Бетина Бешкина, сообщает rus.err.ee.
За новый состав горуправы проголосовали 43 депутата, против - 12. Еще 18 депутатов не голосовали. Всего участвовали в голосовании 70 из 79 депутатов горсобрания.
Бетина Бешкина последние семь лет работала в городской системе. Сначала была помощником вице-мэра, которым тогда был нынешний градоначальник Михаил Кылварт, затем курировала городские СМИ.
Прежний вице-мэр по социальным вопросам Тынис Мельдер перешел на работу в Рийгикогу, а также о своем решении покиунть пост вице-мэра сегодня сообщила председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.