Чт, 18.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Вице-мэром Таллинна стала Бетина Бешкина

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

На состоявшемся в четверг заседании Таллиннского горсобрания утвержден новый состав горуправы: вице-мэры Андрей Новиков, Калле Кландорф, Эха Вырк, Вадим Белобровцев и Айвар Рийсалу сохранили свои посты новым вице-мэром, отвечающим за социальную сферу, стала Бетина Бешкина, сообщает rus.err.ee.

За новый состав горуправы проголосовали 43 депутата, против - 12. Еще 18 депутатов не голосовали. Всего участвовали в голосовании 70 из 79 депутатов горсобрания.

Бетина Бешкина последние семь лет работала в городской системе. Сначала была помощником вице-мэра, которым тогда был нынешний градоначальник Михаил Кылварт, затем курировала городские СМИ.

Прежний вице-мэр по социальным вопросам Тынис Мельдер перешел на работу в Рийгикогу, а также о своем решении покиунть пост вице-мэра сегодня сообщила председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ