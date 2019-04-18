Вице-мэром Таллинна стала Бетина Бешкина

За новый состав горуправы проголосовали 43 депутата, против - 12. Еще 18 депутатов не голосовали. Всего участвовали в голосовании 70 из 79 депутатов горсобрания.

Бетина Бешкина последние семь лет работала в городской системе. Сначала была помощником вице-мэра, которым тогда был нынешний градоначальник Михаил Кылварт, затем курировала городские СМИ.