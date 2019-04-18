Террас: единство Европы важнее встречи с российским президентом

Рихо Террас, возглавивший список партии "Отечество" на выборах в Европарламент, заявил, что при общении с Россией нужно всегда быть настороже, а единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, пишет rus.err.ee.
"Будучи членом НАТО и Европейского союза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран", – подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от выработанного внешнеполитического курса.
По мнению Терраса, во встрече лидеров соседних государств нет ничего особенного, но Эстонии стоит иметь в виду, что Владимира Путина, конечно, больше устраивает, когда европейские лидеры ездят к нему в гости один за другим: "Мы всегда должны соблюдать осторожность в общении с Россией, чтобы не отпилить сук, на котором сидим".
"Единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, независимо от тем, которые на этой встрече обсуждались. Если мы вспомним недалекое прошлое, то увидим, что энтузиазм в отношениях с Россией обычно оборачивался разочарованием", – добавил Террас.