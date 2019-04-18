Террас: единство Европы важнее встречи с российским президентом

"Будучи членом НАТО и Европейского союза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран", – подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от выработанного внешнеполитического курса.

По мнению Терраса, во встрече лидеров соседних государств нет ничего особенного, но Эстонии стоит иметь в виду, что Владимира Путина, конечно, больше устраивает, когда европейские лидеры ездят к нему в гости один за другим: "Мы всегда должны соблюдать осторожность в общении с Россией, чтобы не отпилить сук, на котором сидим".