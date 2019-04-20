Отличная новость! В Таллинне подешевело топливо

Тем не менее, самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе по-прежнему продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,5% - до 1,324 евро за литр, дизтопливо - на 1,6%%, до 1,254 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,2% - до 1,19 евро за литр, дизтопливо - на 02,6%, до 1,115 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K и 95-й бензин, и дизтопливо на этой неделе подешевели на 0,6% - соответственно до 1,381 евро и 1,341 евро за литр.