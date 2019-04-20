Трагическая автокатастрофа в Казахстане: 11 человек погибли, 32 пострадали

"В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", - сообщил Ораз журналистам, передает "Интерфакс".

Он сообщил, что ДТП произошло на 181 км автодороги Алма-Ата - Ташкент около 5 часов утра.

Toyota Camry столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными транспортными средствами, опрокинулся, рассказал Ораз.

На место происшествия выехало руководство области, прокурор, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.