Сб, 20.04.2019
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Трагическая автокатастрофа в Казахстане: 11 человек погибли, 32 пострадали

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Bussiõnnetus. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) в субботу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", - сообщил Ораз журналистам, передает "Интерфакс".

Он сообщил, что ДТП произошло на 181 км автодороги Алма-Ата - Ташкент около 5 часов утра.

Toyota Camry столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными транспортными средствами, опрокинулся, рассказал Ораз.

На место происшествия выехало руководство области, прокурор, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а так же вертолетная техника "Казавиаспас", отметил он.

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