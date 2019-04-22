Рассеянность человека привела к эвакуации Ülemiste: на место вызвали полицию, спасателей, саперов и медиков

"В 11.14 полиция получила сообщение о найденном возле главных дверей торгового центра Ülemiste чемодане. На вызов отреагировали полицейский патруль, Спасательный департамент, скорая помощь и группа саперов, - говорит старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс. - Вместе с охранниками торгового центра посмотрели по записям камер безопасности, кто принес чемодан к торговому центру, он был оставлен возле мусорного контейнера".

По его словам, саперы приблизились к чемодану с помощью робота-сапера и проверили его содержание. Была эвакуирована ресторанная зона второго этажа Ülemiste из-за больших стеклянных окон и связанной с ними возможной угрозы. Саперы убедились, что чемодан пустой и опасности нет.