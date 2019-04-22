Пн, 22.04.2019
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  • Рассеянность человека привела к эвакуации Ülemiste: на место вызвали полицию, спасателей, саперов и медиков

Рассеянность человека привела к эвакуации Ülemiste: на место вызвали полицию, спасателей, саперов и медиков

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Торговый центр Ülemiste.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня до полудня к торговому центру Ülemiste были отправлены полиция, спасатели, скорая помощь и группа саперов из-за найденого возле входа чемодана.

"В 11.14 полиция получила сообщение о найденном возле главных дверей торгового центра Ülemiste чемодане. На вызов отреагировали полицейский патруль, Спасательный департамент, скорая помощь и группа саперов, - говорит старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс. - Вместе с охранниками торгового центра посмотрели по записям камер безопасности, кто принес чемодан к торговому центру, он был оставлен возле мусорного контейнера".

По его словам, саперы приблизились к чемодану с помощью робота-сапера и проверили его содержание. Была эвакуирована ресторанная зона второго этажа Ülemiste из-за больших стеклянных окон и связанной с ними возможной угрозы. Саперы убедились, что чемодан пустой и опасности нет.

Полиция призывает людей не оставлять свои личные вещи и чемоданы в многолюдных местах без внимания.

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