Рассеянность человека привела к эвакуации Ülemiste: на место вызвали полицию, спасателей, саперов и медиков

Сегодня до полудня к торговому центру Ülemiste были отправлены полиция, спасатели, скорая помощь и группа саперов из-за найденого возле входа чемодана.
"В 11.14 полиция получила сообщение о найденном возле главных дверей торгового центра Ülemiste чемодане. На вызов отреагировали полицейский патруль, Спасательный департамент, скорая помощь и группа саперов, - говорит старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс. - Вместе с охранниками торгового центра посмотрели по записям камер безопасности, кто принес чемодан к торговому центру, он был оставлен возле мусорного контейнера".
По его словам, саперы приблизились к чемодану с помощью робота-сапера и проверили его содержание. Была эвакуирована ресторанная зона второго этажа Ülemiste из-за больших стеклянных окон и связанной с ними возможной угрозы. Саперы убедились, что чемодан пустой и опасности нет.
Полиция призывает людей не оставлять свои личные вещи и чемоданы в многолюдных местах без внимания.