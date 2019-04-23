Хватит ли комиков для выборов в Европарламент?

И вот теперь скажите мне: если, допустим, Март Хельме, возглавляющий список претендентов на евромандат от своей партии, получит требуемое для прохождения в это почтенное учреждение число голосов – как он поступит? Если займет свое кресло в высшем законодательном органе единой Европы, то как быть с его обещаниями избавить угнетаемую Евросоюзом Эстонию от вассальной зависимости, которую ей навязывают из Брюсселя? И на кого он тогда оставит обетованное ему место министра внутренних дел, откуда он собирался навести, наконец, порядок в стране, очистив ее от всяческих чуждых элементов? А если он откажется от евродепутатства и передаст свои голоса другому кандидату, значит – обманет своих избирателей, которые надеялись, что он, попав туда, сможет разрушить ненавистный «Карфаген» изнутри.

То есть при любом раскладе получается, что мы имеем дело с откровенной мистификацией, хотя первое апреля уже позади. Сказанное относится, разумеется, не к одному Марту Хельме. Просто вся наша избирательная система, допускающая «параллельное» депутатство и построенная на принципе передачи голосов, является, на мой взгляд, изначально ущербной. По этому поводу могут быть разные мнения, я излагаю только свое.

При всей внешней демократичности такая система сильно укорачивает long list, не говоря уже про short, потенциальных участников избирательных кампаний всех уровней. Хотя мне могут возразить, что в противном случае желающих быть избранными оказалось бы слишком много, и прокормить такую ораву не представляется возможным: у нас и без того работать некому, приходится ввозить трудовые ресурсы из-за границы…

Партия думает за нас

Что касается желающих быть избранными, то здесь мои воображаемые оппоненты, пожалуй, отчасти даже правы. Но только отчасти. Потому что, с одной стороны, имеется весьма многочисленная группа народных избранников, которые с большой готовностью меняют полученные от народа мандаты на теплые местечки в разного рода муниципальных и государственных структурах.

Хотя, с другой стороны, наблюдается и «обратное течение»: как раз из этих самых структур, где все-таки надо если и не работать в буквальном смысле, то хотя бы постоянно иметь дело то с подчиненными, которые ждут от тебя конкретных и обоснованных распоряжений, то с просителями и прочими посторонними лицами. Тогда как в парламенте можно вообще просто нажимать на кнопку при голосовании, подчиняясь партийной дисциплине. Зарплата, может быть, и поменьше, чем в структурах, но зато хлопот в разы меньше, а ответственности и вовсе никакой.