В черте Таллинна вырастет новый жилой район стоимостью сорок пять миллионов евро

Бюро PIN Arhitektid подписало договор на создание комплексного архитектурного решения жилого района на 400 квартир Tiskreoja, который девелопер Invego возводит на границе Таллинна.
По словам Яана Порта, партнера PIN Arhitektid, масштаб работ и создание нового населенного пункта. «Обычно архитекторы проектируют жилой квартал, а здесь мы на самом деле говорим о строительстве нового поселка», - сказал Порт.
«Обычно при создании новых девелоперских проектов архитекторы не предусматривают сразу возможностей для проведения свободного времени, не решают вопросы ландшафтного дизайна и не занимаются прокладкой троп здоровья и внутренних проездов», - объяснил Порт. Новый проект на 400 квартир будет создан специально для семей с маленькими детьми, и в каждом доме будут лифты, закрытые внутренние дворики без автомобилей, тропы здоровья, много зеленых насаждений и спокойная атмосфера. Все это также подойдет и для пожилых людей.
По словам Порта, архитектурное бюро работает над новым жилым районом в течение уже двух месяцев, и по их мнению, жилье может получиться действительно роскошным, с преобладанием стеклянных и деревянных поверхностей. «Цель также состоит в создании продуманных до мельчайших подробностей практичных планировок с уменьшенным до минимума бесполезным пространством», - добавил Порт.
В общей сложности девелопер инвестирует около 45 миллионов евро в строительство на шести гектарах 20 малоэтажных, до трех этажей, жилых домов, первый из которых должен быть готов весной следующего года. Также в жилом районе Tiskreoja будет домашний магазин и кафе, места для совместной деятельности, широкого спектра досуга и спортивных занятий для всей семьи, например, километр здоровья, скейт-парк, площадки для игры в мяч и большая детская игровая зона.