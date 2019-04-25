В черте Таллинна вырастет новый жилой район стоимостью сорок пять миллионов евро

По словам Яана Порта, партнера PIN Arhitektid, масштаб работ и создание нового населенного пункта. «Обычно архитекторы проектируют жилой квартал, а здесь мы на самом деле говорим о строительстве нового поселка», - сказал Порт.

«Обычно при создании новых девелоперских проектов архитекторы не предусматривают сразу возможностей для проведения свободного времени, не решают вопросы ландшафтного дизайна и не занимаются прокладкой троп здоровья и внутренних проездов», - объяснил Порт. Новый проект на 400 квартир будет создан специально для семей с маленькими детьми, и в каждом доме будут лифты, закрытые внутренние дворики без автомобилей, тропы здоровья, много зеленых насаждений и спокойная атмосфера. Все это также подойдет и для пожилых людей.

По словам Порта, архитектурное бюро работает над новым жилым районом в течение уже двух месяцев, и по их мнению, жилье может получиться действительно роскошным, с преобладанием стеклянных и деревянных поверхностей. «Цель также состоит в создании продуманных до мельчайших подробностей практичных планировок с уменьшенным до минимума бесполезным пространством», - добавил Порт.