В Тарту случайный прохожий нашел в реке труп

Напомним, что поздно вечером 26 марта в Центр тревоги поступило сообщение, что с моста Каарсильд в Тарту в реку прыгнул мужчина. Помощь прыгнувшему сразу вызвала компания, на глазах которой это произошло. В то же время, они не видели, чтобы прыгнувший в воду выплыл. Поэтому весьма вероятно, что он сразу же ушел под воду. Спасатели и полиция искали его как в реке на лодках, так и на берегу, но безрезультатно.На следующий день полиции удалось на основании собранной в барах и пабах информации установить, что речь идет о 28-летнем мужчине. В одном пабе он оставил свои документы и телефон.