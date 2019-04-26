Пропавшего без вести нашли в десятках километров от дома

"С момента поступления сообщения о пропаже и до сегодняшнего утра полиция проводила в Пыльвамаа масштабные поиски, в ходе которых были неоднократно проверены окрестности хутора Ханса. Полицейские прочесали все обычные траектории, по которым он передвигался, проверили адреса его знакомых и членов семьи и поговорили с местными жителями. Поскольку поиски на местности не принесли результатов, мы задействовали вертолет Департамента полиции и погранохраны. И с помощью вертолета нигде не удалось обнаружить Ханса, поэтому мы продолжили поиски на местности и проверяли поступавшие от жителей Эстонии сообщения. Сегодня утром один внимательный человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что видел похожего на Ханса мужчину на одной из остановок в Тартумаа в волости Кастре. Выехавшие на место патрульные установили, что это действительно Ханс.