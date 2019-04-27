Охранник помог спасти женщину из заполненного дымом дома

В четверг в 16:58 в центр управления G4S поступило переданное дымовым датчиком сообщение о пожаре в частном доме в волости Сауэ Харьюского уезда. Сотрудник G4S связался с клиентом, и сначала тот не пожелал, чтобы на место прибыла помощь. Однако через несколько минут клиент перезвонил и попросил патруль G4S проверить, все ли в порядке, так как в доме живет пожилая родственница и связаться с ней не удается.

Прибывший на место происшествия охранник еще с улицы почувствовал запах дыма и заметил, что входная дверь открыта. Он постучал и позвал хозяев, однако никто не ответил, поэтому охранник решил войти в дом. Помещение было заполнено дымом и угарным газом, в одной из комнат у окна сидела пожилая женщина. По ее словам, от плиты пошел дым, а самостоятельно выйти из дома ей не удалось из-за проблем с передвижением.

Охранник помог женщине, возраст которой более 80 лет, выйти во двор на свежий воздух. О ситуации сообщили ее родственнику, он приехал на место происшествия, помог проветрить дом и взял женщину под свою опеку. В медицинской помощи хозяйка дома не нуждалась.

«К сожалению, при пожаре пожилые люди зачастую не могут спастись или позвать на помощь своими силами. Поэтому следует установить у них дома дымовые датчики, которые сообщат об опасности центру управления охранного предприятия, работающему круглосуточно. Это позволит сразу выслать помощь и информировать родственников», – подчеркнул руководитель отдела охраны G4S Eesti Кардо Курм.