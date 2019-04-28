"Барселона" в очередной раз выиграла чемпинат Испании

«Барселона», обыграв «Леванте» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:0), досрочно обеспечила себе победу в чемпионате, передает sports.ru.
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).
Это восьмой чемпионский титул для каталонского клуба за последние 11 сезонов.
За этот период период только «Реал» (дважды, в сезонах-2011/12 и 2016/17) и «Атлетико» (2013/14) сумели обойти «Барсу» в чемпионате и завоевать титул.
Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».