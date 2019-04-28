Вс, 28.04.2019
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"Барселона" в очередной раз выиграла чемпинат Испании

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epa07510849 FC Barcelona's forward Leo Messi (L) celebrates with his teammate midfielder Philippe Coutinho after scoring the 1-0 during the UEFA Champions League quarter-final second leg match between FC Barcelona and Manchester United at Camp Nou stadium in Barcelona, Catalonia, Spain, 16 April 2019. EPA/Andreu Dalmau

ФОТО: Andreu Dalmau / EPA

«Барселона», обыграв «Леванте» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:0), досрочно обеспечила себе победу в чемпионате, передает sports.ru.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).

Это восьмой чемпионский титул для каталонского клуба за последние 11 сезонов.

За этот период период только «Реал» (дважды, в сезонах-2011/12 и 2016/17) и «Атлетико» (2013/14) сумели обойти «Барсу» в чемпионате и завоевать титул.

Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».

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