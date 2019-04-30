Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято, - сказал Блащак, слова которого приводит PolskieRadio24.pl. - Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на верном пути к тому, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом".

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп", пишет Newsru.com. Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5-2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы, которая будет призвана сдерживать агрессивное поведение России.