Изготовление рабочих брюк в наши дни – высшая математика?

Что делает рабочие брюки удобными?

По словам шведа Хенри Лундберга, создателя рабочих брюк Snickers Workwear нового поколения, бесспорно относящихся к высшему мировому классу, удобство обеспечивается трехмерным дизайном. „На изготовление одной пары брюк FlexiWork уходит 64 детали из ткани, 6 типов тканей и 46 типов дополнительных принадлежностей, например, пуговиц и этикеток. И это еще не все. Чтобы их изготовить, требуется 40 000 стежков и 122 производственных минуты. Звучит достаточно сложно, правда?“ - усмехается Лундберг. У каждой детали своя задача, и ее форма, размещение и материал тщательно выверены, прибавляет он. „Это работа сложна и требует времени даже в массовом производстве, поэтому стоят брюки достаточно дорого. Зато другие брюки не сравнятся с ними ни по одному параметру“, – замечает Лундберг.

К чему такая детальность?

Дело в сложности человеческого тела. Чтобы обеспечить носящему максимальную подвижность и избежать ощущения скованности, нужно создать форму, повторяющую контуры тела. Если все детали на месте, то результат – эргономичные и легкие брюки, которые следуют за движениями ног и тела и сидят как влитые. Удобство как раз и означает свободу движений. Хорошие рабочие брюки должны позволять Вам работать в любом положении, да так, чтобы при этом нигде ничего не мешало, не жало и не тянуло.

ФОТО: Tamrex

Функциональность – что это такое?

Функциональности, т.е. соответствия цели, в случае рабочих брюк FlexiWork достичь труднее всего, ведь задач много. Задача брюк – быть как можно прочнее там, где они больше всего истираются, но растягиваться там, где нужно сделать послабление и обеспечить свободу движений. Хенри Лундберг решил этот вопрос, использовав при изготовлении брюк FlexiWork различные ткани. Ткань стрейч обеспечивает подвижность, пришедшая из обувной промышленности прочная, но мягкая ткань Cordura® придает долговечность, дышащая ткань способствует воздухообмену, а материал, отталкивающий грязь и выносящий стирку при 60 градусах, упрощает уход.

Если продолжить перечисление функциональных качеств рабочих брюк, то важны эргономичное строение и размещение карманов (навесные карманы, крепление для ножа, карманы на штанинах, держатели для инструмента и т.д.). Например, на одной паре брюк FlexiWork – 16 карманов различного назначения. А также система наколенников Knee Guard® - она охватывает не только возможность регулировки в части карманов и наколенников, но и то, как поворачиваются на ноге штанины, когда носящий опускается на колени. Цель укрепляющих швов – улучшить устойчивость брюк к разрыву, а клин между ног добавляет свободы движений, создавая столь необходимое дополнительное пространство.

ФОТО: Tamrex

Влияет ли размер?

Влияет и очень сильно! Он очень важен как для удобства, так и для долговечности. Если Вы хотите, чтобы брюки долго носились, выбирайте правильный размер и модель, которые подходят для Вашего тела и Вашей работы. Влияет он и на эргономические функции, например, на правильное положение наколенников и карманов.

Долговечность экономит время и бережет среду

Приобретение качественных и долговечных брюк – дело разумное. Менеджер по развитию продукции Snickers Workwear Луиз Фальконе Борг приводит такие цифры: „Рабочие брюки стоимостью 25-30 евро износятся достаточно быстро. За срок службы одной пары брюк Snickers Вы износите до 4 пар брюк. За те деньги, которые Вы потратите на несколько пар дешевых брюк, у нас можно приобрести в среднем одну пару. Но при этом Вашему телу пришлось бы вынести немало бед и невзгод и, конечно, экологический след оказался бы значительно больше“.

Хорошие рабочие брюки привлекательны на вид

Современный дизайн занял прочное место и в мире рабочих брюк. Как настоящий профессионал пользуется только лучшими инструментами, так и на ногах у него функциональные и красивые рабочие брюки. То, как мастер относится к себе и к своей работе, отражается и на результате этой работы.

Брюки Snickers Workwear без навесных карманов – действительно хороший выбор уличных (outdoor) брюк для ношения в свободное время, походов или других активных занятий.