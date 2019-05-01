Фото: спасатели борются с крупным лесным пожаром
Сегодня днем на востоке Вильяндимаа вблизи Мелески вспыхнул лесной пожар.
Спасатели получили сообщение о ландшафтном пожаре около 17 часов.
Репортер Sakala Эда Кивисилла сообщает с места события, что площадь пожара простирается от Вайба (от ведущий в Мелески дороги) до тартуского направления. Помимо травы полыхает и лес.
На место прибыли спасательные команды из Эльва, Пыльтсамаа и Вильянди. На всякий случай приехала и скорая помощь.
По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, речь идет о пожаре третьего уровня сложности и поэтому на место были стянуты все силы региона. Сейчас пытаются ограничить распространение огня. Поскольку на месте происшествия нет воды, ее доставляют с помощью автомобилей.
Огнем охвачено около 20 гектаров территории.