Фото: спасатели борются с крупным лесным пожаром

Спасатели получили сообщение о ландшафтном пожаре около 17 часов.

Репортер Sakala Эда Кивисилла сообщает с места события, что площадь пожара простирается от Вайба (от ведущий в Мелески дороги) до тартуского направления. Помимо травы полыхает и лес.

На место прибыли спасательные команды из Эльва, Пыльтсамаа и Вильянди. На всякий случай приехала и скорая помощь.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, речь идет о пожаре третьего уровня сложности и поэтому на место были стянуты все силы региона. Сейчас пытаются ограничить распространение огня. Поскольку на месте происшествия нет воды, ее доставляют с помощью автомобилей.