Ср, 1.05.2019
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  • Фото: спасатели борются с крупным лесным пожаром

Фото: спасатели борются с крупным лесным пожаром
Дополнено в 19:58! Пожару присвоен третий уровень сложности

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Сегодня днем на востоке Вильяндимаа вблизи Мелески вспыхнул лесной пожар. 

Спасатели получили сообщение о ландшафтном пожаре около 17 часов. 

Репортер Sakala Эда Кивисилла сообщает с места события, что площадь пожара простирается от Вайба (от ведущий в Мелески дороги) до тартуского направления. Помимо травы полыхает и лес. 

На место прибыли спасательные команды из Эльва, Пыльтсамаа и Вильянди. На всякий случай приехала и скорая помощь. 

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, речь идет о пожаре третьего уровня сложности и поэтому на место были стянуты все силы региона. Сейчас пытаются ограничить распространение огня. Поскольку на месте происшествия нет воды, ее доставляют с помощью автомобилей. 

Огнем охвачено около 20 гектаров территории. 

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