Первомай в Эстонии: десятки пьяных водителей и тяжелые ДТП

Первый несчастный случай произошел в 8.55 в Харьюмаа в поселке Куусалу у дома по адресу Кесквяльяк, 8: 36-летняя женщина, совершая маневр на Škoda Octavia, сбила двух пешеходов. Одного из пострадавших - 67-летнего мужчину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Второе ДТП произошло в 16.13 в Валгамаа в волости Отепя на четвертом километре дороги Лоссикюла-Тийду-Кооба. 26-летний водитель мопеда Aprilia RS 50 наехал на упавшие со столба провода и упал. Пострадавшего доставили в Валгаскую больницу.

В 17.10 в Ляэнемаа в волости Ляэне-Нигула на 13-м километре дороги Ныммкюла-Аулепа-Эстерби. Honda Civic, за рулем которой был 27-летний мужчина, вылетела с дороги и врезалась в дерево. У водителя не было прав соответствующей категории. Одного из пострадавших - 18-летнего пассажира - доставили в Ляэнемааскую больницу. Других пассажиров - 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 17.22 в Ляэнемаа в деревне Ланнусте на десятом километре шоссе Хаапсау-Лайкюла 41-летний водитель микроавтобуса Citroen Jumper врезался в совершавший поворот влево Volkswagen Golf, за рулем которого была 39-летняя женщина. В результате столкновения Volkswagen вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадавшую водителя Volkswagen и находившуюся с ней 57-летнюю пассажирку доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 18.00 в Рапламаа в деревне Локута (волость Мярьямаа) у Volkswagen Passat Variant отказали тормоза. 21-летний водитель потерял контроль над машиной, которая съехала в канаву. Пострадал 20-летний пассажир, его доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 18.26 в Тартумаа в деревне Сойнасте (волость Камбья) возле дома по адресу Тартуское шоссе, 49, 34-летняя женщина не справилась с управлением велосипедом и упала. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.