Солидная, стильная и элегантная мыза в Харьюмаа ждет новых хозяев

В Раазику в продажу поступила отреставрированная мыза Кивилоо. Она находится на месте разрушенного во время Ливонской войны городища, развалины которого сегодня можно увидеть на заднем дворе мызы.

Вокруг мызы - более четырнадцати гектаров земли, покрытой лесом, речка Йыэляхтме и деревня Кивилоо. Дорога на машине до Таллинна занимает 30 минут.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже главного здания находятся: внушительный вестибюль, столовая с камином, гостиная, кухня и комнаты для персонала. Здесь же - выход на террасу, откуда открывается красивый вид на реку. Также на первом этаже есть небольшое жилое помещение с отдельным входом, где расположены две спальни.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже - покои хозяев мызы: просторная гостиная с видом на парк, кухня, спальня, бани и терраса с видом на реку. Также на втором этаже есть гостевые комнаты с ванными.

На участке имеется просторное здание площадью 400 м2, которое идеально подходит для проведения в нем семинаров или для превращения его, например, в спа-комплекс.

ФОТО: KV.EE

Мызу Кивилоо можно использовать для различных целей: эксклюзивное жилье и /или гостиничный бизнес; место для проведения конференций и семинаров; охотничий клуб; СПА-центр; место для оздоровительных или косметических мероприятий.