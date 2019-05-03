Суд остановил действие разрешения на строительство Пярнуского аэропорта

Постановлением от 29 апреля суд временно остановил действие распоряжения до 15 мая. Волости Тори и третьему лицу – Таллиннскому аэропорту – дано время до 9 мая, чтобы высказать свою позицию по поводу ходатайства о первичной правовой защите.

После истечения установленного срока суд сформулирует свою позицию по делу и решит, примут ли вообще жалобу в производство. Речь идет о споре, который возник вокруг реконструкции Пярнуского аэродрома.

К моменту выдачи разрешения было собрано 15 мнений по этому поводу. Главным образом - по поводу реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая сопряжена со значительным расширением защитной зоной взлетно-посадочной полосы и зачисткой прилегающих к полосе участков недвижимости.

Некогда частный летчик и бывший руководитель Пярнуского аэродрома, собственник OÜ Air Livonia Антс Аринго произвел простые подсчеты и определил, что охранная зона охватывает 500 гектаров. Из них почти 300 гектаров принадлежат собственникам граничащих с аэродромом недвижимостей, на которых, как утверждает Аринго, в итоге будут наложены дополнительные обязательства в результате вызывающего вопросы общественного интереса и настолько же спорной инвестиции.

Требования летной безопасности касаются ограничений по высоте и охранной зоны аэродрома, а также возникает столкновение с интересами соседей, особенно собственниками леса.

Юрист волости Тори Яаника Айнсар отметила, что представленную Air Livonia объемную жалобу волость еще не успела основательно проанализировать. И все же кажется, что истец выдвинул те же возражения и аргументы, которые рассматривали в процессе работы над разрешением о строительстве: «Следующими шагами волостной управы Тори будет защита выданного разрешения на строительство и представленной в нем позиции, а также спор по жалобе».

Член правления Таллиннского аэропорта Эйнари Бамбус сказал общественному телерадиовещанию, что они разрешили Аринго уменьшить охранную зону взлетно-посадочной полосы, но предприниматель все же захотел получить подтверждение суда. Бамбус добавил, что сроки подачи предложений о строительстве продлены до 20 мая и в случае позитивных решений, все будет в порядке.

Представитель истца Юри Пууст из юридического бюро имени себя не захотел прокомментировать Pärnu Postimees суть жалобы, поскольку сейчас он находится на учениях.