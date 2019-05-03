Суд остановил действие разрешения на строительство Пярнуского аэропорта

Паевое товарищество Air Livonia подал в Таллиннский административный суд жалобу на аннулирование распоряжения нр. 273 Ториской волостной управы от 10 апреля о «Выдаче разрешения на строительство». Вместе с жалобой поступило и ходатайство о приостановке действия распоряжения в качестве первичной правовой защиты, пишет Pärnu Postimees.
Постановлением от 29 апреля суд временно остановил действие распоряжения до 15 мая. Волости Тори и третьему лицу – Таллиннскому аэропорту – дано время до 9 мая, чтобы высказать свою позицию по поводу ходатайства о первичной правовой защите.
После истечения установленного срока суд сформулирует свою позицию по делу и решит, примут ли вообще жалобу в производство. Речь идет о споре, который возник вокруг реконструкции Пярнуского аэродрома.
К моменту выдачи разрешения было собрано 15 мнений по этому поводу. Главным образом - по поводу реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая сопряжена со значительным расширением защитной зоной взлетно-посадочной полосы и зачисткой прилегающих к полосе участков недвижимости.
Некогда частный летчик и бывший руководитель Пярнуского аэродрома, собственник OÜ Air Livonia Антс Аринго произвел простые подсчеты и определил, что охранная зона охватывает 500 гектаров. Из них почти 300 гектаров принадлежат собственникам граничащих с аэродромом недвижимостей, на которых, как утверждает Аринго, в итоге будут наложены дополнительные обязательства в результате вызывающего вопросы общественного интереса и настолько же спорной инвестиции.
Требования летной безопасности касаются ограничений по высоте и охранной зоны аэродрома, а также возникает столкновение с интересами соседей, особенно собственниками леса.
Юрист волости Тори Яаника Айнсар отметила, что представленную Air Livonia объемную жалобу волость еще не успела основательно проанализировать. И все же кажется, что истец выдвинул те же возражения и аргументы, которые рассматривали в процессе работы над разрешением о строительстве: «Следующими шагами волостной управы Тори будет защита выданного разрешения на строительство и представленной в нем позиции, а также спор по жалобе».
Член правления Таллиннского аэропорта Эйнари Бамбус сказал общественному телерадиовещанию, что они разрешили Аринго уменьшить охранную зону взлетно-посадочной полосы, но предприниматель все же захотел получить подтверждение суда. Бамбус добавил, что сроки подачи предложений о строительстве продлены до 20 мая и в случае позитивных решений, все будет в порядке.
Представитель истца Юри Пууст из юридического бюро имени себя не захотел прокомментировать Pärnu Postimees суть жалобы, поскольку сейчас он находится на учениях.
Руководитель Пярнуского аэропорта Эрки Теэмяги сказал изданию, что продлить и расширить взлетную полосу крайне необходимо, если хотят, чтобы в Пярну летали крупные самолеты. Вопрос с собственниками соседних участков находится в процессе урегулирования.