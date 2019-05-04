Сб, 4.05.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
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  • Сутки на дорогах Эстонии: ДТП в Таллинне и Тарту, двое в больнице, восемь задержанных водителей

Сутки на дорогах Эстонии: ДТП в Таллинне и Тарту, двое в больнице, восемь задержанных водителей

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали два человека. Также были задержаны восемь нетрезвых водителей.

Вчера, 3 мая, в 10.49 в Таллинне возле Нарскового шоссе, 4 произошло ДТП: 53-летний водитель автобуса Mercedes-Benz EvoBus затормозил и 41-летняя пассажирка упала. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16.37 в Тарту на перекрестке Пуусепа и Лунини 29-летняя женщина на автомобиле Kia Carnival проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в Mercedes-Benz, которым управляла 20-летняя женщина. Водитель Mercedes доставлена в Клинику Тартуского университета.

Полиция за прошедшие сутки задержала восемь нетрезвых водителей, один из которых был в состоянии наркотического опьянения, а остальные — алкогольного опьянения.

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