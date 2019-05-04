Сутки на дорогах Эстонии: ДТП в Таллинне и Тарту, двое в больнице, восемь задержанных водителей

Вчера, 3 мая, в 10.49 в Таллинне возле Нарскового шоссе, 4 произошло ДТП: 53-летний водитель автобуса Mercedes-Benz EvoBus затормозил и 41-летняя пассажирка упала. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16.37 в Тарту на перекрестке Пуусепа и Лунини 29-летняя женщина на автомобиле Kia Carnival проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в Mercedes-Benz, которым управляла 20-летняя женщина. Водитель Mercedes доставлена в Клинику Тартуского университета.