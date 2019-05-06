Ратас и МИД выразили соболезнования в связи с трагедией в Москве

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и Министерство социальных дел выразили соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту "Шереметьево".
"Мои искренние соболезнования всем пострадавшим", - написал Ратас в Twitter.
Devastating news about the plane fire from #Sheremetyevo Airport in #Moscow. My sincere condolences to everyone affected.— Jüri Ratas (@ratasjuri) 5 мая 2019 г.
В социальных сетях соболезнования выразило и Министерство иностранных дел, пишет rus.err.ee.
Напомним, в результате экстренной посадки самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Москва-Мурманск, погиб 41 человек, трагедия произошла накануне вечером.