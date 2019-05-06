Пн, 6.05.2019
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Ратас и МИД выразили соболезнования в связи с трагедией в Москве

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Jüri Ratas.

ФОТО: Matti Kämärä

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и Министерство социальных дел выразили соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту "Шереметьево".

"Мои искренние соболезнования всем пострадавшим", - написал Ратас в Twitter.

В социальных сетях соболезнования выразило и Министерство иностранных дел, пишет rus.err.ee.

Напомним, в результате экстренной посадки самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Москва-Мурманск, погиб 41 человек, трагедия произошла накануне вечером. 

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