«Лупить их надо розгами»: российские риелторы о своих клиентах

Почти все агенты пожелали скрыть свое место работы и полное имя, что, учитывая род их деятельности, неудивительно. Вот несколько ответов.

Борис, частнопрактикующий риелтор с семилетним опытом: «Всех клиентов люблю, в том числе и тех, кто давно и безнадежно поехал кукушкой. Ну, а что — им тоже надо где-то жить. Все разные, идеальных нет. У меня работа такая, нельзя людей не любить. Но вот когда я со всей душой, а они за моей спиной начинают договариваться — это плохо. Таких бы лупил розгами».

Мария, стажер в крупном агентстве недвижимости: «Реально раздражают те, у кого сначала нет никаких требований, а потом внезапно их возникает миллион. То есть, вроде, и этот район им подходит, и тот, и метро неважно, да хоть в чистом поле квартира, лишь бы понравилась. А когда до дела доходит — вал претензий. Почему окна на север, а не на северо-запад, почему дом без лифта, почему сосед не академик, а просто доктор наук, где метро, где студия йоги, где магазин кошерных продуктов. Сразу надо говорить, что именно нужно. Мы же не ясновидящие».

Ирина, частнопрактикующий риелтор, стаж работы — 12 лет: «У меня клиенты, как правило, смотрят по семь — десять вариантов квартир, если говорить о типовых объектах. Ходят, выбирают, потом устают, делают выбор. Так-то смотреть можно до бесконечности, вариантов в Москве много, мы не на Шпицбергене. Это типовая ситуация. Но есть "туристы", и вот с ними просто беда. Ничего покупать они на самом деле не собираются. Это как с незамужней женщиной, которая якобы хочет замуж, с кем-то встречается, но в итоге до загса не доходит — не потому, что не с кем, а потому, что подсознательно она ничего не хочет. Короче говоря, такие ребята могут годами искать подходящую квартиру. Обычно у них уже есть жилье, и они как бы хотят его продать и купить что-то другое. Один клиент у меня был, я ему показала около 40 квартир. Лично. Безрезультатно. Стараюсь с такими не работать, но с первого взгляда "туриста" не распознаешь».

Владимир, риелтор с пятилетним стажем работы: «Порой дико бесит поведение собственников на показах квартир. Два практически одинаково паршивых варианта — это когда владелец набрасывается на потенциального покупателя с объятиями, начинает ему сливать детали своей личной жизни, какие-то ненужные истории из прошлого, то есть когда он сверхдружелюбен и излишне разговорчив; и полярное — сидит с кислой миной, на лбу как будто надпись: "Смотрите что хотите, холопы. Не натопчите только. Барин отдыхать изволит". Это при том, что никаких особых требований никто не предъявляет. Нужно просто адекватно себя вести, здороваться, спокойно отвечать на вопросы. Не спрашивают — не отвечать. Разве это сложно? Такие хозяева любую работу запорют».