Фото: в аэропорту Вильнюса автобус врезался в самолет

Представитель аэропорта Литвы Тад Василяускас подтвердил информацию о случившемся.

"Около 12:20 утра автобус обслуживания аэропорта, без пассажиров, врезался в небольшой частный самолет, который также был без пассажиров. В данный момент проводится расследование", - рассказал он.

Согласно полученной информации, водитель автобуса был трезв.

Также представитель компании Baltic Ground Services рассказал, что в данный момент причины произошедшего неизвестны. Представитель пояснил, что владелец частного самолета осведомлен о происшествии и все потери ему возместит страховая компания.

Поврежденная машина Bombard Halimaner 605 принадлежит зарегистрированному в Словении частному предприятию Elit-Avia, которое продает и сдает в аренду частные самолеты.