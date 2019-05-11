Фото: оплошность водителя привела к ДТП с участием трех машин

ДТП произошло в Пярнумаа на 145-м км трассы Via Baltica. «По предварительным данным, автомобиль Nissan, за рулем которого был 79-летний мужчина, врезался в Audi, который ждал возможности повернуть налево в сторону кладбища Уулу», - сообщил Pärnu Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

После столкновения Audi отлетел на встречную полосу и столкнулся в свою очередь с Opel с польскими номерами.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших, но после осмотра медиков в больницу доставили одного человека — сидевшего за рулем Nissan пожилого мужчину, которому оказали необходимую помощь и на данный момент уже выпустили из больницы.