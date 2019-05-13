Производители водки: оставьте акцизы в покое!

Союз производителей и экспортёров алкоголя, представляющий интересы производителей и экспортёров крепких алкогольных напитков, написал правительству письмо, в котором разъяснил свою позицию. Хотя время от времени эстонские производители пива и водки оказываются, так сказать, в одной лодке, сейчас их взгляды на приграничную торговлю расходятся кардинально.

Исполнительный директор союза Трийн Кутберг сказала, что хотя приграничная торговля с Латвией получила начало из-за повышения акцизов, её нельзя так просто терять с их снижением. Она указала как на опыт Дании и Германии, где традиция приграничной торговли длится уже десятилетями, так и на то, что уровень жизни в Эстонии выше, чем у южных соседей, вследствие чего эстонцы направляются за границу даже при более низких акцизах.

По словам Кутберг, при снижении акцизов будет невозможно восстановить и северную границу в прежнем объёме. В качестве одной из причин она привела изменение в законодательстве Финляндии, позволяющее продавать в обычных розничных сетях алкоголь с содержанием алкоголя до 5,5%, что раньше можно было делать только в магазинах государственного монополиста Alko.

Ставки акциза в Эстонии по сравнению с Финляндией по-прежнему в два раза ниже, но приграничная торговля с северными соседями угасает, отметила она.

Затем Кутберг доходит до эстонского внутреннего рынка, который, по её словам, в этом году успокоился. Акцизные поступления и продажи на внутреннем рынке восстанавливаются, пишет она, добавляя, что в условиях быстрого роста экономики и уровня жизни естественно, что производители и потребители поглощают рост акцизов. В качестве одного из аргументов она назвала проведённое среди предприятий юго-восточной Эстонии исследование, из которого выяснилось, что уверенность предприятий Пылва-Выру-Валга повысилась, ожидания роста оборота за год удвоились, а страх перед будущим исчез.