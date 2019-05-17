Уникальное здание нарвской мебельной фабрики снова открыто

Вместо фабрики - зал, магазин и ресторан

По словам одного из организаторов ярмарки Виктора Спицы, свои товары на ней представили 25 фирм. Но первое впечатление, которым делились друг с другом посетители - пустота. Бывший мебельный цех на улице Тиймана - самое большое в Нарве помещение без внутренних стен и перегородок. И даже выставленные здесь для продажи автомобили терялись в огромном зале.

Комплекс зданий мебельной фабрики Narova занимал целый квартал на перекрестке улиц Кереса и Тиймана. В советское время это было одно из крупнейших предприятий города. Фабрика пережила приватизацию и продолжила выпускать мебель, а фатальные проблемы на ней начались только в 2010 году. Работникам не платили зарплату, заказов не было, оборудование и здания обветшали. В конце концов, производство остановилось, и владельцы фабрики - семья Мячиных - решили продать опустевшие здания.

Покупателем выступил руководитель кожзавода Nakro и промпарка Intec-Nakro Александр Брокк.

“Когда я впервые вошел сюда, я понял, что, как минимум, пять лет жизни это у меня отнимет”, - вспоминает Брокк.

На то, чтобы привести здание в порядок, потребовалось шесть лет. Теперь кроме большого зала для проведения выставок и ярмарок, здесь готовятся к открытию ресторан и магазин сети недорогих супермаркетов А1000 Market.

Магазин откроется через две-три недели. Ресторан, вероятно, немного раньше. По словам Александр Брокка, он полностью готов, на нем уже готовили еду, чтобы проверить работу всего оборудования, но для того, чтобы пустить в заведение клиентов, нужно дождаться разрешения на использование от городского Департамента архитектуры и городского планирования.

Мебельщикам будет интересно

Первую ярмарку на бывшей мебельной фабрике организовал Eesti Näitus. Поскольку только месяц назад стало ясно, что к сегодняшнему дню все строительные работу удастся завершить, не удалось организовать действительно большую ярмарку. Поэтому мероприятие решили сделать пробным, посмотреть, как отреагируют на него люди и не обнаружатся ли технические проблемы в здании. Поэтому уникальное здание открылось после реконструкции тихо, без традиционного перерезания ленточки и высоких гостей.

“Пока это пробный вариант”, - говорит Александр Брокк.

До сих пор подобной выставочной площадки в Нарве не было. На ее использование определенные планы у Александра Брокка уже есть, но он не хочет их озвучивать, пока не пройдет первое пробное мероприятие. Только после него предприниматель планирует составлять программу выставок на год.

“Когда мероприятие проводится на улице - смотри на небо. Если пойдет дождь, то мероприятие, считай, завалили. А здесь, несмотря на то, какая погода на улице, всегда сухо и тепло”, - отмечает он.

Предприниматель ожидает, что на первую ярмарку придут и бывшие работники мебельной фабрики:

“Там же столько людей работало! Они захотят прийти в свое родное помещение, может быть, не купить что-то, а посмотреть место, где они работали, где стояли их станки”.

Выставочный зал украшают три картины, которые остались в цеху после закрытия мебельной фабрики. Александр Брокк предположил, что их написал кто-то из мебельщиков, и распорядился повесить картины после ремонта.