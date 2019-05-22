Россия готовится к битве с США

Матч Россия-Швеция держал зрителей в напряжении только первые полчаса. Как и в матче с Латвией, россияне уступили первый период 0:1, но к 30 минуте вели уверенно 3:1, а к концу второго периода счет для шведов вырос до неприличных 1:6.

"Тре Крунур" сумели собраться и выиграть последний период 3:1, установив окончательный счет в матче 4:7 в пользу сборной России, но там, по большому счету хоккея уже не было - команды проводили шоу-матч в котором было больше от фигурного катания, чем от настоящей мужской борьбы. Создавалось впечатление, что шведы, получая информацию о матче Канада-США просто решили не напрягаться и выбрать себе соперника, коим теперь, вместо проигравшей Канаде 0:3 США, будет сборная Финляндии. Суоми имела все шансы на первое место в группе, но Германия преподнесла сенсацию и получила себе в награду в 1/4 финала сборную Чехии, которая отправила на рандеву с канадцами сборную Швейцарии.