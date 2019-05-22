Ср, 22.05.2019
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Россия готовится к битве с США

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Russian players celebrate scoring during the IIHF Men's Ice Hockey World Championships Group B match between Sweden and Russia on May 21, 2019 in Bratislava, Slovakia. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

ФОТО: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Сборная Швеции не особо сопротивлялась в матче со сборной России: виной сему победа немцев над финнами в последнем туре группового раунда.

Матч Россия-Швеция держал зрителей в напряжении только первые полчаса. Как и в матче с Латвией, россияне уступили первый период 0:1, но к 30 минуте вели уверенно 3:1, а к концу второго периода счет для шведов вырос до неприличных 1:6.

"Тре Крунур" сумели собраться и выиграть последний период 3:1, установив окончательный счет в матче 4:7 в пользу сборной России, но там, по большому счету хоккея уже не было - команды проводили шоу-матч в котором было больше от фигурного катания, чем от настоящей мужской борьбы. Создавалось впечатление, что шведы, получая информацию о матче Канада-США просто решили не напрягаться и выбрать себе соперника, коим теперь, вместо проигравшей Канаде 0:3 США, будет сборная Финляндии. Суоми имела все шансы на первое место в группе,  но Германия преподнесла сенсацию и получила себе в награду в 1/4 финала сборную Чехии, которая отправила на рандеву с канадцами сборную Швейцарии.

Россияне и шведы могут еще раз встретиться на турнире - в полуфинальном матче, если, конечно, одолеют США и Финляндию, а вот с канадцами россияне могут встретиться теперь в финале или в матче за брозну.

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