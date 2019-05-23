В ЕС начинаются выборы в Европарламент, который может стать более радикальным

Как пояснил председатель Европейского парламента Антонио Таяни, британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, после чего количество мест в Европарламенте сократится до 705 депутатов. Представители Британии в любом случае не займут высоких постов и, не исключено, даже не появятся в Страсбурге. Некоторые эксперты считают, что британское голосование можно рассматривать как второй референдум об участии этой страны в ЕС.

Также отмечается, что благодаря так называемой системе ведущего кандидата одна из партий все равно получит значительные преимущества. Согласно этому правилу, первый номер в списке партии-победительницы получит пост председателя Европейской комиссии. Многие страны-члены ЕС недовольны этим нововведением, так как считают, что определение кандидата на эту должность должна решаться самостоятельным голосованием. Система «ведущего кандидата» была предложена в 2014 году, когда президентом Еврокомиссии стал лидер Европейской народной партии Жан-Клод Юнкер: его преемниками надеются стать ведущий кандидат от этой же коалиции Манфред Вебер и лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Франс Тиммерманс.

Однако не исключается, что главы государств и правительств станут настаивать на кандидатуре, которая не участвовала в предварительных мероприятиях избирательной кампании и до сих пор не объявлялась в качестве претендента. При утверждении в Европарламенте кандидат в председатели Еврокомиссии должен набрать 376 голосов. Вопрос же о выборах председателя Европейского парламента решается исключительно внутри этой представительной ассамблеи. Выборы проходят каждые два с половиной года.

Кандидатуры на пост председателя ЕП выдвигаются либо политическими фракциями, либо отдельной группой в составе не менее 38 депутатов. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства, то есть 50% плюс один голос, проводится второй тур. Если и в нем ни один кандидат не получает абсолютного большинства, организуется третий тур по тем же правилам.

Если ни один из кандидатов не одерживает полной победы и в третьем туре, то созывается четвертый и последний тур, в котором соревнование происходит между двумя соперниками, набравшими наибольшее число голосов в предыдущем туре. При этом гипотетический председатель парламента может вступить в избирательную борьбу и во втором, и в третьем туре, например, заменив одного из кандидатов. Подключиться к уже проходящим выборам он может также при поддержке парламентской фракции или группы из 38 евродепутатов.