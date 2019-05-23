В ЕС начинаются выборы в Европарламент, который может стать более радикальным

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент (ЕП). Как сообщает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс», в четверг избирательные участки открылись в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.
Процедура предусматривает выборы только пропорционального типа, что предполагает методику либо списочного избрания партий, либо систему единого передаваемого голоса (разновидность преференциальной системы голосования, когда голосование происходит за конкретных кандидатов, а не за партии). Как объясняют в Европарламенте, это дает шанс небольшим партиям и отдельным кандидатам, что обеспечивает довольно широкий спектр политических позиций среди депутатов.
По предварительным прогнозам исследовательских центров и СМИ, лидерство среди фракций нового Европарламента сохранят «Европейская народная партия» и следующий за ней на втором месте социал-демократический «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»: они получат около 170 и около 150 мест соответственно. При этом, как отмечает «Радио Свобода», обе группы теряют поддержку избирателей, поэтому, скорее всего, впервые с 1979 года не будут иметь большинства в Европарламенте. На третье место на выборах 2019 года претендует «Альянс либералов и демократов за Европу» благодаря намеченному союзу с движением «Ренессанс», которым руководит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Занимающая в настоящее время третье место фракция европейских консерваторов и реформаторов откатится как минимум на четвертое место. Хотя за это место с ней будут спорить имеющие в прогнозах очень близкие результаты крайне правая «Европа наций и свобод», «зеленые» (вероятно, в союзе с «Европейским свободным альянсом») и партии группы «Европа свободы и прямой демократии».
Далее в прогнозах идут «Объединенные Европейские левые и северные „зеленые“ левые» - объединение левых разных политических тенденций, включая экосоциалистов и коммунистов, которых, вероятно, смогут уравновесить популисты и евроскептики - «Движение пяти звезд», партия «Брекзит» и другие. Отмечается, что в будущем парламенте могут возникнуть новые фракции и исчезнуть некоторые прежние: ведущим же политическим силам будет непросто набирать большинство в 376 голосов в подобных условиях.
Так, партия «Лига Севера» итальянского политика Маттео Сальвини может стать второй по количеству полученных голосов после ХДС Ангелы Меркель. Всего партии, объединенные в Европейском альянсе народов и наций, могут получить примерно 75 мест. Таким образом, они потеснят либеральное крыло, и Европарламент на ближайшие пять лет станет более радикальным.
Отдельно стоит отметить положение Великобритании, которая должна была выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в Европарламенте, возникшую из-за демографических изменений.
Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2, еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза. Однако с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП останется прежним и составит 751.
Как пояснил председатель Европейского парламента Антонио Таяни, британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, после чего количество мест в Европарламенте сократится до 705 депутатов. Представители Британии в любом случае не займут высоких постов и, не исключено, даже не появятся в Страсбурге. Некоторые эксперты считают, что британское голосование можно рассматривать как второй референдум об участии этой страны в ЕС.
Также отмечается, что благодаря так называемой системе ведущего кандидата одна из партий все равно получит значительные преимущества. Согласно этому правилу, первый номер в списке партии-победительницы получит пост председателя Европейской комиссии. Многие страны-члены ЕС недовольны этим нововведением, так как считают, что определение кандидата на эту должность должна решаться самостоятельным голосованием. Система «ведущего кандидата» была предложена в 2014 году, когда президентом Еврокомиссии стал лидер Европейской народной партии Жан-Клод Юнкер: его преемниками надеются стать ведущий кандидат от этой же коалиции Манфред Вебер и лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Франс Тиммерманс.
Однако не исключается, что главы государств и правительств станут настаивать на кандидатуре, которая не участвовала в предварительных мероприятиях избирательной кампании и до сих пор не объявлялась в качестве претендента. При утверждении в Европарламенте кандидат в председатели Еврокомиссии должен набрать 376 голосов. Вопрос же о выборах председателя Европейского парламента решается исключительно внутри этой представительной ассамблеи. Выборы проходят каждые два с половиной года.
Кандидатуры на пост председателя ЕП выдвигаются либо политическими фракциями, либо отдельной группой в составе не менее 38 депутатов. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства, то есть 50% плюс один голос, проводится второй тур. Если и в нем ни один кандидат не получает абсолютного большинства, организуется третий тур по тем же правилам.
Если ни один из кандидатов не одерживает полной победы и в третьем туре, то созывается четвертый и последний тур, в котором соревнование происходит между двумя соперниками, набравшими наибольшее число голосов в предыдущем туре. При этом гипотетический председатель парламента может вступить в избирательную борьбу и во втором, и в третьем туре, например, заменив одного из кандидатов. Подключиться к уже проходящим выборам он может также при поддержке парламентской фракции или группы из 38 евродепутатов.
Предвыборные дебаты между кандидатами на пост председателя Еврокомиссии состоялись в Брюсселе 15 мая. В них приняли участие лидер списка «Европейской народной партии» и председатель соответствующей крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, первый заместитель председателя Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», член Еврокомиссии по конкуренции датчанка Маргрете Вестагер от «Альянса либералов и демократов за Европу», кандидат от «Европейских консерваторов и реформистов» чех Ян Захрадил, сопредседатель фракции Европарламента от «зеленых» немка Ска Келлер и представитель «Европейских объединенных левых» бельгиец испанского происхождения, бывший профсоюзный лидер Нико Куэ.
Отмечается, что шансы избрания Захрадила, Келлер и Куэ минимальны, а победителем мог бы стать Вебер, однако ряд руководителей стран ЕС будут возражать против его кандидатуры, так что достичь консенсуса будет непросто. Компромиссной фигурой мог бы стать Тиммерманс, однако свои противники могут быть и у него, так как Тиммерманс занимался проблемой нарушения принципов правового государства властями стран ЕС.
Еще одной интересной фигурой среди кандидатов является Вестагер, которую считают одним из наиболее эффективных еврокомиссаров, имеющих авторитет как в институтах ЕС, так и среди руководителей стран союза. Учитывая, что при выборе кандидатов в руководители имеет значение в том числе и «географическое равновесие», а скандинавы еще ни разу не возглавляли Еврокомиссию, у Вестагер вполне есть шанс стать первой женщиной во главе Европейской комиссии.
Что же касается явки на этих выборах, то, как отмечает «Радио Свобода», они традиционно интересуют немногих граждан. Хотя право голоса имеют 374 млн человек, что делает парламентские выборы в Европе одними из крупнейших в мире, наряду с выборами в Индии и Индонезии, активность избирателей падает с каждым годом. Самая массовая явка была зафиксирована в 1979 году, когда проводились первые европейские парламентские выборы, 62%. Через двадцать лет явка составляла уже 50%, а на последних выборах (2014) правом голоса воспользовались всего 42,5%. С другой стороны, нынешний всплеск популизма может привести к росту явки, так как избиратели таких партий обычно ведут себя активнее других.