Google, Apple и Microsoft выступили категорически против идеи британской спецслужбы раскрывать шифрованные сообщения

47 некоммерческих правозащитных организаций, экспертов по кибербезопасности и технологических компаний, включая Apple, Google, Microsoft и WhatsApp выступили с резкой критикой предложения Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ, спецслужба ответственная за ведение радиоэлектронной разведки) предоставить спецслужбам доступ к зашифрованной интернет переписке.
Открытое письмо с критикой идеи GCHQ было опубликовано в издании Lawfare. В нем говорится, что предоставление разведке доступа к зашифрованным коммуникациями подорвет безопасность и доверие к шифрованию, а затем поставит под угрозу право людей на свободное выражение мнений, пишет Newsru.com.
Как поясняет The Verge, предложение GCHQ было обнародовано в ноябре прошлого года как часть серии эссе о безопасности и не носило конкретного характера. Авторы идеи предлагали дать правоохранителям возможность незримо присутствовать в защищенной шифрованием переписке без создания бэкдоров – речь шла об автоматической пересылке таких сообщений не только получателю, но и спецслужбам. В публикации отмечалось, что такая практика в целом не будет отличаться от прослушивания телефонов.
По мнению авторов письма, реализация предложения разведки потребует изменения способа шифрования. Кроме того, им придётся вводить пользователей в заблуждение, скрывая уведомления о том, кто на самом деле присутствует в чате, пишет TJ.
Комментируя письмо правозащитников, компаний и экспертов, один из авторов идеи Иэн Леви назвал это предложение гипотетическим, отметив, что оно должно было положить начало дискуссии. "Мы продолжим взаимодействовать с заинтересованными сторонами и ожидаем открытой дискуссии, которая позволит найти наилучшее решение", – сказал Леви CNBC.
Напомним, в декабре прошлого года парламент Австралии одобрил закон, который обязывает действующие в стране технологические компании предоставлять правоохранителям доступ к зашифрованным данным пользователей. Как утверждают в правительстве страны, законопроект, который поддержали обе палаты парламента, направлен на борьбу с терроризмом, организованной преступностью и педофилией. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, 95% людей, которые находятся под наблюдением правоохранительных органов, используют сервисы с функцией шифрования сообщений.