Google, Apple и Microsoft выступили категорически против идеи британской спецслужбы раскрывать шифрованные сообщения

Открытое письмо с критикой идеи GCHQ было опубликовано в издании Lawfare . В нем говорится, что предоставление разведке доступа к зашифрованным коммуникациями подорвет безопасность и доверие к шифрованию, а затем поставит под угрозу право людей на свободное выражение мнений, пишет Newsru.com.

Как поясняет The Verge , предложение GCHQ было обнародовано в ноябре прошлого года как часть серии эссе о безопасности и не носило конкретного характера. Авторы идеи предлагали дать правоохранителям возможность незримо присутствовать в защищенной шифрованием переписке без создания бэкдоров – речь шла об автоматической пересылке таких сообщений не только получателю, но и спецслужбам. В публикации отмечалось, что такая практика в целом не будет отличаться от прослушивания телефонов.

По мнению авторов письма, реализация предложения разведки потребует изменения способа шифрования. Кроме того, им придётся вводить пользователей в заблуждение, скрывая уведомления о том, кто на самом деле присутствует в чате, пишет TJ .

Комментируя письмо правозащитников, компаний и экспертов, один из авторов идеи Иэн Леви назвал это предложение гипотетическим, отметив, что оно должно было положить начало дискуссии. "Мы продолжим взаимодействовать с заинтересованными сторонами и ожидаем открытой дискуссии, которая позволит найти наилучшее решение", – сказал Леви CNBC .