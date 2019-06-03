В Нидерландах пропали 1600 детей-мигрантов

Речь идет о несовершеннолетних, прибывших в страну без сопровождения взрослых. Издание отмечает, что о судьбе сбежавших или пропавших детей неизвестно. Многие дети отправились к своим семьям в Германию, Бельгию и Францию, но есть и риск, что некоторые несовершеннолетние могли попасть в руки преступникам и стать жертвами эксплуатации.

В основном пропавшие были выходцами из тех стран, уроженцы которых обычно не получают вид на жительство в Нидерландах: 325 были из Марокко, 190 – из Алжира, 167 – из Афганистана. 114 исчезнувших детей были из Сирии и еще столько же – из Эритреи – стран, граждане которых обычно имеют все шансы получиться вид на жительство в Нидерландах.