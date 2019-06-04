Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили, что это огнестрельное ранение, полицейские «провели дополнительный осмотр места происшествия» и нашли гильзы от патронов и банки, по которым стреляли подозреваемые.

Ребенок был транспортирован в Киев и в понедельник вечером умер в больнице.

Под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли патроны и другое оружие. Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Накануне прокуратура переквалифицировала дело с «неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения» на «умышленное убийство».

Кого арестовали?

Во вторник по подозрению в убийстве были арестованы лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец. Прокуратура утверждает, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел Приходько. Его адвокаты настаивали, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.

Сам полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

«Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении», - сказал Иван Приходько в зале суда перед оглашением решения о мере пресечения.

Адвокат Петровца, в свою очередь, отметил, что его подзащитный был участником боевых действий на востоке Украины. «Против Петровца нет ни одного доказательства, что он совершал хоть один выстрел», - заявил защитник.

Сам Петровец также утверждает, что не стрелял в ребенка.

Также во вторник стало известно, что руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, заявив, что несет ответственность за действия своих подчиненных.

Полицейские были пьяны?

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских «отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора».

«Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди», - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка», - отмечает она.

Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были «не на службе и без табельного оружия».

Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.

«Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается», - сказала Иванова в понедельник.

До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.

Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

Как реагирует общество?

Накануне в Киеве возле здания министерства внутренних дел прошла протестная акция. Активисты принесли с собой плакаты с надписью «Полиция убивает детей», а также цветы и игрушки.

Участники акции требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и справедливого наказания для виновных.

На сайте президента Украины также появилась петиция с требованием отставки Авакова. Для того, чтобы ее рассмотрел президент страны, она должна набрать 25 тысяч голосов.

Активисты в соцсетях тем временем активно призывают граждан приходить на акции протеста, которые должны пройти во вторник вечером у зданий МВД во всех крупных городах страны.