Полиция.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

Двое украинских полицейских арестованы на 60 суток по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его служить «в самую горячую точку» - на Донбасс.

Дело об убийстве мальчика вызвало настолько широкий общественный резонанс на Украине, что на него отреагировал и президент страны Владимир Зеленский.

«Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком», - написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Во вторник активисты объявили о проведении массовых акций возле управлений МВД в разных городах по всей стране.

Что произошло в пятницу?

31 мая в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.