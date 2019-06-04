Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), полицейские сначала установили, что мальчик якобы «по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы», когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.
Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили, что это огнестрельное ранение, полицейские «провели дополнительный осмотр места происшествия» и нашли гильзы от патронов и банки, по которым стреляли подозреваемые.
Ребенок был транспортирован в Киев и в понедельник вечером умер в больнице.
Под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли патроны и другое оружие. Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Накануне прокуратура переквалифицировала дело с «неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения» на «умышленное убийство».
Кого арестовали?
Во вторник по подозрению в убийстве были арестованы лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец. Прокуратура утверждает, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел Приходько. Его адвокаты настаивали, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.
Сам полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.
«Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении», - сказал Иван Приходько в зале суда перед оглашением решения о мере пресечения.
Адвокат Петровца, в свою очередь, отметил, что его подзащитный был участником боевых действий на востоке Украины. «Против Петровца нет ни одного доказательства, что он совершал хоть один выстрел», - заявил защитник.Прокуроры озвучили свою версию: «На отдыхе [Петровец] стрелял по железным банкам с Приходько. Рядом находилось место, где проводили время несовершеннолетние лица». «Оружие, из которого стреляли и ранили ребенка, еще не нашли», - добавил прокурор.
Сам Петровец также утверждает, что не стрелял в ребенка.
Также во вторник стало известно, что руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, заявив, что несет ответственность за действия своих подчиненных.
Полицейские были пьяны?
Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских «отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора».
«Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди», - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка», - отмечает она.
Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были «не на службе и без табельного оружия».
Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.
«Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается», - сказала Иванова в понедельник.
До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.
Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
Как реагирует общество?
Накануне в Киеве возле здания министерства внутренних дел прошла протестная акция. Активисты принесли с собой плакаты с надписью «Полиция убивает детей», а также цветы и игрушки.
Участники акции требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и справедливого наказания для виновных.
На сайте президента Украины также
появилась петиция с требованием отставки Авакова. Для того, чтобы ее рассмотрел президент страны, она должна набрать 25 тысяч голосов.
Активисты в соцсетях тем временем активно призывают граждан приходить на акции протеста, которые должны пройти во вторник вечером у зданий МВД во всех крупных городах страны.