Одолевший алкоголизм эстонский чемпион мира одержал первую победу на боксерском ринге

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении несколько лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает Postimees , Вярник нашел себя в новой спортивной дисциплине - боксе.