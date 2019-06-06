Чт, 6.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Одолевший алкоголизм эстонский чемпион мира одержал первую победу на боксерском ринге

Одолевший алкоголизм эстонский чемпион мира одержал первую победу на боксерском ринге

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении несколько лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает Postimees , Вярник нашел себя в новой спортивной дисциплине - боксе.

На прошедшей неделе в Вильянди прошел турнир по боксу "Adrenaline VII". Вярник боксировал в последнем поединке турнира в абсолютной категории, где его оппонентом стал 140-килограммовый Прийт Эйнла.

Вярник решил все вопросы относительно исхода поединка уже в первом раунде дважды отправив соперника на пол ринга, вследствие чего матч был остановлен и победа нокаутом присуждена Андрусу Вярнику.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ