Одолевший алкоголизм эстонский чемпион мира одержал первую победу на боксерском ринге

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении несколько лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает Postimees , Вярник нашел себя в новой спортивной дисциплине - боксе.
На прошедшей неделе в Вильянди прошел турнир по боксу "Adrenaline VII". Вярник боксировал в последнем поединке турнира в абсолютной категории, где его оппонентом стал 140-килограммовый Прийт Эйнла.
Вярник решил все вопросы относительно исхода поединка уже в первом раунде дважды отправив соперника на пол ринга, вследствие чего матч был остановлен и победа нокаутом присуждена Андрусу Вярнику.