Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в мае

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в мае в Эстонии зарегистрировали рождение 1186 детей, из них 596 девочек и 590 мальчиков.
Зарегистрированы 19 пар близнецов, из них шесть пар мальчиков, семь пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 457, в Харьюмаа - 160, на Хийумаа - 5, в Ида-Вирумаа - 74, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 26, Ляэнемаа - 17, Ляэне-Вирумаа - 60, Пыльвамаа - 20, Пярнумаа - 61, Рапламаа - 29, Сааремаа - 26, Тартумаа - 175, Валгамаа - 13, Вильяндимаа - 27 и Вырумаа - 18 детей.
Самыми популярными именами для девочек в мае были Мария, Мия (7), Адеэле, Алиса, Роози, Саския, София (6), Анна, Диана, Элийзе, Эмили, Эмма, Лаура и Миртель (5).
Самыми популярными именами для мальчиков стали Робин (10), Мартен, Рагнар (9) и Йоханнес (8).