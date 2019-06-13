Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в мае

Зарегистрированы 19 пар близнецов, из них шесть пар мальчиков, семь пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 457, в Харьюмаа - 160, на Хийумаа - 5, в Ида-Вирумаа - 74, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 26, Ляэнемаа - 17, Ляэне-Вирумаа - 60, Пыльвамаа - 20, Пярнумаа - 61, Рапламаа - 29, Сааремаа - 26, Тартумаа - 175, Валгамаа - 13, Вильяндимаа - 27 и Вырумаа - 18 детей.