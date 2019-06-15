Выставлено на продажу жилище уральского человека-крота

Решин начал строить подземное жилище в 2005 году, после того как его дом на участке был уничтожен пожаром. «Решин очень обижался, когда кто-то предлагал ему помощь. Мы ему квартиру хотели выделить, он отказывался. Предлагали бесплатно дров привезти. Он: "Не надо мне никаких дров!"» — рассказал изданию Владимир Кулижский, занимавший в двухтысячные должность начальника территориального отдела Красноуфимской администрации, в ведении которой находится поселок.

Строительство дома заняло у Решина семь лет, он работал одной рукой, поскольку вторую в юности повредил, перенеся клещевой энцефалит. Обустроив подземное жилище, мужчина провел туда электричество, организовал душ и поставил печь-буржуйку. Через некоторое время об оригинальном доме Решина узнали в СМИ, мужчина получил в своем регионе известность как человек-крот.