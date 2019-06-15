Сб, 15.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Галерея: когда терраса размером с квартиру

Отправляемся в Швецию. Блог об интерьере Pufikhomes рассказывает о маленьком жилье с большим бонусом в Стокгольме.

Сама по себе эта квартира является одной из самых маленьких из тех, которые нам приходилось видеть — она больше похожа на гостиничный номер, а ее общая площадь составляет около 20 кв.м.  Зато у этого крохотного жилья есть один очень внушительный бонус, которому могут позавидовать многие большие апартаменты. К нему прилагается замечательная приватная терраса, по площади сопоставимая с размерами самой квартиры. К тому же и виды на центр Стокгольма здесь открываются просто изумительные. Смотрите галерею!

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