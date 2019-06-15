Галерея: когда терраса размером с квартиру

Сама по себе эта квартира является одной из самых маленьких из тех, которые нам приходилось видеть — она больше похожа на гостиничный номер, а ее общая площадь составляет около 20 кв.м. Зато у этого крохотного жилья есть один очень внушительный бонус, которому могут позавидовать многие большие апартаменты. К нему прилагается замечательная приватная терраса, по площади сопоставимая с размерами самой квартиры. К тому же и виды на центр Стокгольма здесь открываются просто изумительные. Смотрите галерею!