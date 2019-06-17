Популярность Партии реформ выросла почти до 40 процентов

После выборов популярность Партии реформ ни разу не падала ниже отметки в 30 процентов. Минимальная отметка была зафиксирована полмесяца назад, когда ее поддерживал 31 процент респондентов. В начале июня партию поддерживали 36 процентов, отмечает газета.

Эксперт Kantar Emor Айвар Воог сказал, что после небольшого спада в период выборов популярность Партии реформ поднялась до рекордного высокой за последние семь лет отметки. Популярность партии была в последний раз выше нынешней отметки в августе 2012 года. Впрочем, рекордные показатели в прошлом превышали и 40 процентов.

«Партия реформ лидирует практически во всех социально-демографических группах за исключением неэстонцев и граждан с самым низким уровнем образования», - сказал Воог. Например, среди предпринимателей ее популярность составляет 42 процента.

Согласно результатам опроса, существенно упавшая после выборов популярность Центристской партии стабилизировалась. В июне Центристскую партию поддерживали 15 процентов респондентов, как и полмесяца назад, во второй половине мая.

В то же время сохранилась отрицательная с точки зрения Центристской партии тенденция: в Таллинне, где она уже много лет единолично правит и пользуется большой популярностью, продолжается отток избирателей к другим партиям.

Во второй половине мая Центристскую партию поддерживали 18 процентов таллиннцев. Теперь ее поддерживают всего 14 процентов таллиннцев.

В то же время популярность Центристской партии среди неэстонцев немного выросла — с 38 процентов в мае до 39 процентов в июне. Это все же вдвое ниже лучших показателей партии и даже нынешний рост укладывается в рамки погрешности.

«Центристской партии, упавшей на третье место по популярности, до сих пор не удалось вернуть свою прежнюю популярность среди неэстонцев», - сказал Воог.

За полмесяца популярность EKRE немного выросла — с 15 процентов во второй половине мая до 17 процентов. «Самая сильная среди правящих партий EKRE удерживается на втором месте, на обычном для нее уровне 17 процентов», - сказал Воог. Во второй половине мая популярность EKRE была на два процентных пункта ниже.

Популярность "Отечества" упала на один процентный пункт. В начале июня ее поддерживали семь процентов респондентов.

Мало изменилась популярность Социал-демократической партии. Популярность, поднявшаяся с майских 12 до 13 процентов к июню, изменилась слабо, с учетом периода опроса этот показатель не отражает также прошедший на прошлых выходных конгресс социал-демократов, где новым председателем партии стал Индрек Саар.