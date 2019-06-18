Данные RIA: компания выплатила киберпреступникам двадцать пять тысяч евро

Согласно SK ID Solutions, поставщику услуг Smart-ID, в апреле и мае преступники создали двадцать восемь ложных аккаунтов, с помощью которых почти в десяти случаях сумели осуществить незаконные перечисления денег. Для этих инцидентов были созданы фишинговые страницы, имитирующие веб-сайты банков, что объясняет увеличение случаев фишинга весной.

«Процедура мониторинга, начатая в апреле, достигла стадии, когда мы выдвинули конкретные предложения фирме SK ID Solutions по повышению безопасности создания учетной записи и предотвращению злоупотреблений», - сказал заместитель по вопросам кибербезопасности генерального директора департамента Уку Сяреканно. «Мы считаем, что необходимо лучше управлять рисками, которыми пытаются воспользоваться фишинговые волны. Одной из таких мер является активация сертификатов Smart-ID в отдельной среде, которая дает человеку четкое представление о том, что он соглашается создать учетную запись Smart-ID », - сказал Сяреканно.

В связи с произошедшими инцидентами возбуждено уголовное расследование, проводимое полицией.