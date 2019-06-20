Эта милая деталь, возможно, поможет вам быстрее продать квартиру

Можно, конечно, дать объявление о продаже и терпеливо ждать покупателя. Можно лебезить и заискивать перед каждым, приходящим на просмотр, можно рассказывать в красках, какой замечательный и уютный ваш дом или какой дорогой ремонт вы сделали в квартире. Но лучше использовать начальные знания о психологии продажи, пишет realtor.com.

Например, свежие цветы в вазах делают жилище намного теплее и уютнее. Более того, если в вашем доме люди почувствуют себя как дома, они с большей вероятностью примут решение о покупке.

Красивые цветы должны присутствовать и на фотографиях вашего жилья, которыми вы или ваш маклер проиллюстрируете объявление на портале недвижимости: все зеленое и связанное с природой привлекает внимание и, вполне вероятно, поспособствует продаже.