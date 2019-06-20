Чт, 20.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
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  • Эта милая деталь, возможно, поможет вам быстрее продать квартиру

Эта милая деталь, возможно, поможет вам быстрее продать квартиру

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Продажа недвижимости может пойти быстрее, когда используются нестандартные, но важные детали, а значимости которых вы даже не подозревали, пишет Kodustiil

Можно, конечно, дать объявление о продаже и терпеливо ждать покупателя. Можно лебезить и заискивать перед каждым, приходящим на просмотр, можно рассказывать в красках, какой замечательный и уютный ваш дом или какой дорогой ремонт вы сделали в квартире. Но лучше использовать начальные знания о психологии продажи, пишет realtor.com.

Например, свежие цветы в вазах делают жилище намного теплее и уютнее. Более того, если в вашем доме люди почувствуют себя как дома, они с большей вероятностью примут решение о покупке.

Красивые цветы должны присутствовать и на фотографиях вашего жилья, которыми вы или ваш маклер проиллюстрируете объявление на портале недвижимости: все зеленое и связанное с природой привлекает внимание и, вполне вероятно, поспособствует продаже.  

В любом случае, живые цветы всегда служат украшением интерьера.

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