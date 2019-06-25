Белобровцев: скоростной трамвай по Лаагна-теэ обошелся бы в миллиарды евро

Об этом он сказал во вторник, 25 июня, в прямом эфире "Радио 4", комментируя вышедшую на rus.err.ee публикацию о том, что новый старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн не считает целесообразным запуск трамвая по Лаагна-теэ.

"В данный момент какой-то острой необходимости в трамвае на Лаагна-теэ нет. Единственный вариант, который имел бы какой-то смысл - это запустить скоростной трамвай, который очень быстро проезжал бы по улице Лаагна. Речь идет не о десятках и даже не о сотнях миллионов евро, а, скорее, о миллиардах евро инвестиций", - заявил Вадим Белобровцев.