В Эстонии магазины объявили ценовую войну: смотрите, какие изменения нас ждут с понедельника

По словам руководителя по коммуникациям Selver Риво Вески, на следующей неделе во всех магазинах Selver изменятся цены на более 500 товаров. «Этим будет обеспечено снижение цен наиболее востребованных товаров. Стараемся внести изменения так быстро, насколько это возможно. Большинство цен изменится в течение июля и августа», - говорит он.

Глава Maxima Eesti Марко Пыдер сказал, что исходя из статистики покупок, с понедельника цены снизятся на пиво, сидр, коктейли и из крепких спиртных напитков на водку и на бренди.

«В магазинах Maxima по всей Эстонии минимум 17 алкогольных напитков будут продавать по новым более низким ценам», - сказал Пыдер. Цены в случае пива снизятся от десяти центов за бутылку и в случае водки — до 1,5 евро.

Директор по ассортименту Prisma Каймо Нийтару сообщил, что цены почти половины имеющейся в их ассортименте алкогольной продукции снизятся, например, стоимость пива снизится в среднем на 14 центов.

«Prisma хочет предлагать своим клиентам постоянно низкие цены, в том числе и на ассортимент алкогольной продукции, и мы снизим цены независимо от наличия складских запасов, закупленных по высоким ценам», - объяснил Нийтару.

«Снижаем цены на свыше 300 товаров, преимущественно местных производителей вроде A. Le Coq, Saku и Liviko, в соответствии с изменением акциза. В результате цены, например, на пиво в среднем снизятся на 0,14 евро, а на крепкий алкоголь - на 1,5 евро», - добавил он.

Нийтару также отметил, что последующие изменения цен зависят от того, когда начнут для Prisma действовать новые закупочные цены от производителей и поставщиков и как быстро удастся реализовать запасы на складе.

«В связи с решением о снижением акциза на алкоголь поставили себе цель как можно быстрее сделать для клиентов более низкие цены», - сказал руководитель по коммуникациям Coop Eesti Мартин Мийдо сразу после того, как правительство приняло изменение в законе.

О снижении цен на паромах сообщил и Tallink. Всего снижение цен, по данным предприятия, должно затронуть почти 700 товаров.